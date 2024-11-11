Мобильная огневая группа. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n201116-v-ukraine-uvelichat-kolichestvo-mobilnyh-ognevyh-grupp-zelenskiy.html

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача 11 листопада провів президент Володимир Зеленський.

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Глава держави заслухав доповідь щодо подальшого посилення протиповітряної оборони. На Ставці було ухвалене рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для агресії рф. Також триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення цих груп. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Президентові доповіли також про комплексну програму проти російських КАБів. Глава держави відзначив, що є перспективні технологічні рішення.

Крім того, на Ставці доповіли щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Були й доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння.

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що найскладніші напрямки, а саме Курахівський і Покровський, суттєво посилять. А в Курській області Сили оборони стримувати майже 50-тисячне вороже угруповання.

Нагадаємо, 4 листопада президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що країна-агресор росія зараз запускає приблизно в 10 разів більше дронів типу ніж восени 2023 року.