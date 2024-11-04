росія зараз запускає приблизно в 10 разів більше «Шахедів», ніж минулої осені. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200893-rf-zaraz-zapuskaie-pryblyzno-v-10-raziv-bilshe-shahediv-nij-mynuloyi-oseni-zelenskyy.html

Ракурс

Країна-агресор росія зараз запускає приблизно в 10 разів більше дронів типу ніж восени 2023 року.

.

Про це повідомив президент України за підсумками засідання Ставки, на якій зокрема було обговорено питання повноцінної протидії дронам-камікадзе. Відповідне повідомлення глава держави 4 листопада опублікував у Telegram.

На Ставці президент заслухав доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з російськими повітряними цілями. Говорили про посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробку нових рішень у боротьбі з КАБами та посилення мобільних вогневих груп.

Також президентові доповіли про виробництво української зброї, боєприпасів, техніки, засобів РЕБ та дронів. Обговорили результати контрактації на поточний рік та планування на наступний.

Крім того, на ставці контракти строком на три та п’ять років, які влада пропонує українським виробникам БпЛА стратегічного рівня. Дійшли висновку, що потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів, планування операцій.

Нагадаємо, за два місяці осені росія запустила по Україні 3 тис. 239 дронів типу «Шахед». Упродовж вересня російська армія застосувала проти України 1 тис. 331 БпЛА Shahed, що приблизно складає 44 безпілотників на день. А у жовтня агресор атакував Україні 1 тис. 908 «Шахедами». Це приблизно 62 дрони на день.