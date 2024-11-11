Штурмовой вертолет Ми-24. Скриншот с видео

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Російський штурмовий гелікоптер Мі-24 спалили у Московській області рф.

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Бойову повітряну одиницю знищили у ніч на 10 листопада на аеродромі «Клин-5». Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92-ї ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації Збройних сил росії. Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило у Facebook.

ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання, — зазначили у воєнній розвідці.

Як відомо, Мі-24 — транспортно-бойовий вертоліт розробки ОКБ М. Л. Миля. Цей гелікоптер став першим у радянській авіації гвинтокрилих штурмовиків і отримав у військах прізвисько «Крокодил».

Нагадаємо, у вересні в російському Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8 на авіабазі. У вертоліт вони кинули пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події. Хлопці, яких затримала поліція зізналися, що їм у Telegram пообіцяли заплатити 20 тис. дол. Однак грошей вони так і не отримали.