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Ракурс
В Омську двоє школярів проникли на авіабазу та спалили гелікоптер Мі-8

В Омську двоє школярів проникли на авіабазу та спалили гелікоптер Мі-8 (ФОТО)

23 вер 2024, 16:58
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У російському Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8 на авіабазі, повідомляють місцеві паблики.


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16-річні Роман та Антон кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події, пише BAZA.

Проте вже невдовзі школярів було затримано. 16-річні хлопці сказали, що їм у Telegram пообіцяли заплатити 20 тис. дол. Але як вони кажуть, так і не заплатили.

Кілька днів тому підлітки також спалили російський вертоліт у Ноябрську. Тоді школярам пообіцяли 5 млн рублів.

Джерело: Ракурс


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