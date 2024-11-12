Сырский встретился со Стерненко и другими волонтерами (ФОТО)https://racurs.ua/n201135-syrskiy-vstretilsya-so-sternenko-i-drugimi-volonterami-foto.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із волонтерами та представниками громадянського суспільства.
Про це сьогодні, 12 листопада, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
У зустрічі взяли участь:
- волонтери Ігор Лаченков та Сергій Стерненко;
- засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович;
- правозахисниця і співзасновниця ГО «Принцип» Любов Галан.
Зустріч проведена за координації та сприяння радника Президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина. Також у зустрічі брали участь начальник Військової служби правопорядку у ЗС України полковник Віталій Левченко та начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗС України полковник Андрій Мартинов, — розповіли у Генштабі.
Зазначається, що в ході зустрічі:
- було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони — від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії;
- учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії.
Така практика у подальшому сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство, — переконані у Генштабі.
Стерненко у своєму Telegram-каналі також розповів про деталі зустрічі.
Мене також запросили. Приєднався, щоб особисто проговорити усі проблемі питання, які озвучую вже тривалий час. Вважаю правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо і як є проблеми військових, із якими працюємо, — зазначив він.
За словами Стерненка, він в ході зустрічі «доніс найбільш наболілі питання», такі як:
- створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення);
- потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей;
- структурно-організаційні питання;
- подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони.
Наша держава зараз у надзвичайно важкій ситуації, і ми маємо змінюватися та взаємодіяти, щоб вистояти. Змінимось або загинемо, — наголосив він.
Нагадаємо, нещодавно Стерненко заявив, що його начебто за «прямою вказівкою» Сирського оголосили в розшук через нібито неявку в ТЦК.