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Ракурс
ТЦК якобы объявил Стерненко в розыск

ТЦК якобы объявил Стерненко в розыск

7 ноя 2024, 10:10
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ТЦК нібито оголосив одеського активіста, блогера та волонтера Сергія Стерненка у розшук.


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Сам він стверджує, що ніякої повістки ані за адресою проживання, ані за пропискою не отримував. Та й у «Резерв+" інформації про це немає.

Активіст, який під час війни став волонтер, підозрює російську агентуру та погрожує влаштувати розбірки.

17 вересня Стерненко звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова в наявності російського громадянства.

Блогер зазначив, що політик нібито оформляв банківську карту в рф на початку лютого 2022 року. Сам міський голова Одеси підкреслив, що отримує подібні звинувачення вже не вперше.

Источник: Ракурс


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