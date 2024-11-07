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ТЦК нібито оголосив Стерненка у розшук
ТЦК нібито оголосив Стерненка у розшукhttps://racurs.ua/ua/n200978-tck-nibyto-ogolosyv-sternenka-u-rozshuk.htmlРакурс
ТЦК нібито оголосив одеського активіста, блогера та волонтера Сергія Стерненка у розшук.
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Сам він стверджує, що ніякої повістки ані за адресою проживання, ані за пропискою не отримував. Та й у «Резерв+" інформації про це немає.
Активіст, який під час війни став волонтер, підозрює російську агентуру та погрожує влаштувати розбірки.
17 вересня Стерненко звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова в наявності російського громадянства.
Блогер зазначив, що політик нібито оформляв банківську карту в рф на початку лютого 2022 року. Сам міський голова Одеси підкреслив, що отримує подібні звинувачення вже не вперше.