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Последствия падения обломков сбитых дронов в Киевской области, фото: полиция Киевщины
На Киевщине обломки сбитых дронов повредили 10 домов (ФОТО)https://racurs.ua/n201138-na-kievschine-oblomki-sbityh-dronov-povredili-10-domov-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 листопада, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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На Київщині повітряна тривога тривала дев’ять годин, активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури немає, проте внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження в одному з населених пунктів, повідомляє прес-служба Київської ОВА.
Внаслідок падіння уламків:
- пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення, одне авто, паркани, дорожнє полотно;
- в будинках вибиті вікна, двері та пошкоджені покрівлі.
Постраждалих серед населення немає.
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