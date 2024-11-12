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Последствия падения обломков сбитых дронов в Киевской области, фото: полиция Киевщины

На Киевщине обломки сбитых дронов повредили 10 домов (ФОТО)

12 ноя 2024, 12:42
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 листопада, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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На Київщині повітряна тривога тривала дев’ять годин, активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури немає, проте внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження в одному з населених пунктів, повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Внаслідок падіння уламків:

  • пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення, одне авто, паркани, дорожнє полотно;
  • в будинках вибиті вікна, двері та пошкоджені покрівлі.

Постраждалих серед населення немає.

Наслідки падіння уламків збитих дронів на Київщині, фото: поліція Київщини

Источник: Ракурс


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