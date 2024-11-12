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Наслідки падіння уламків збитих дронів на Київщині, фото: поліція Київщини
На Київщині уламки збитих дронів пошкодили 10 будинків (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201138-na-kyyivschyni-ulamky-zbytyh-droniv-poshkodyly-10-budynkiv-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 листопада, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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На Київщині повітряна тривога тривала дев’ять годин, активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури немає, проте внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження в одному з населених пунктів, повідомляє прес-служба Київської ОВА.
Внаслідок падіння уламків:
- пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення, одне авто, паркани, дорожнє полотно;
- в будинках вибиті вікна, двері та пошкоджені покрівлі.
Постраждалих серед населення немає.
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