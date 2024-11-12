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Росіяни в ніч на 12 листопада здійснили чергову масовану повітряну атаку, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ
46 ворожих безпілотників збили сили ППО України в ніч на 12 листопада (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201137-46-vorojyh-bezpilotnykiv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-12-lystopada-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 листопада (із 21.00 11 листопада), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував з кількох напрямків:
- завдав удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області рф;
- атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області рф по Чернігівщині;
- керованими авіабомбами бив по Сумщині та Харківщині;
- атакував 110 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарська й Брянська.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на 11.00:
- підтверджено збиття 46 БПЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях;
- 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України;
- два російські БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку білорусі.
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