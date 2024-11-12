Наслідки російського авіаудару по Степногірську, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n201134-rosiyskyy-aviaudar-poshkodyv-bagatopoverhivku-u-stepnogirsku-dvoie-ludey-vyyavylysya.html

Ракурс

У Степногірську на Запоріжжі двоє людей виявилися заблокованими в понівеченій ворожим авіаударом багатоповерхівці.

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Про це сьогодні, 12 вересня, вранці повідомила прес-служба Запорізької ОВА.