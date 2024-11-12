Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Степногірську, фото: Запорізька ОВА
Російський авіаудар пошкодив багатоповерхівку у Степногірську — двоє людей виявилися заблокованими (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201134-rosiyskyy-aviaudar-poshkodyv-bagatopoverhivku-u-stepnogirsku-dvoie-ludey-vyyavylysya.htmlРакурс
У Степногірську на Запоріжжі двоє людей виявилися заблокованими в понівеченій ворожим авіаударом багатоповерхівці.
.
Про це сьогодні, 12 вересня, вранці повідомила прес-служба Запорізької ОВА.
Надзвичайники вивільнили людей. На щастя, допомога медиків не знадобилася, — зазначили в ОВА.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...