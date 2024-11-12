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Последствия российского авиаудара по Степногорску, фото: Запорожская ОВА

Российский авиаудар повредил многоэтажку в Степногорске — два человека оказались заблокированными (ФОТО)

12 ноя 2024, 10:27
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У Степногірську на Запоріжжі двоє людей виявилися заблокованими в понівеченій ворожим авіаударом багатоповерхівці.


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Про це сьогодні, 12 вересня, вранці повідомила прес-служба Запорізької ОВА.

Надзвичайники вивільнили людей. На щастя, допомога медиків не знадобилася, — зазначили в ОВА.

Наслідки російського авіаудару по Степногірську, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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