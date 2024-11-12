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Последствия российского авиаудара по Степногорску, фото: Запорожская ОВА
Российский авиаудар повредил многоэтажку в Степногорске — два человека оказались заблокированными (ФОТО)https://racurs.ua/n201134-rossiyskiy-aviaudar-povredil-mnogoetajku-v-stepnogorske-dva-cheloveka-okazalis-zablokirovannymi.htmlРакурс
У Степногірську на Запоріжжі двоє людей виявилися заблокованими в понівеченій ворожим авіаударом багатоповерхівці.
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Про це сьогодні, 12 вересня, вранці повідомила прес-служба Запорізької ОВА.
Надзвичайники вивільнили людей. На щастя, допомога медиків не знадобилася, — зазначили в ОВА.
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