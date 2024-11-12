В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы — МВДhttps://racurs.ua/n201132-v-krivom-roge-zaversheny-poiskovo-spasatelnye-raboty-mvd.htmlРакурс
У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, завданого 11 листопада.
Про це сьогодні, 12 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Внаслідок ракетної атаки:
- загинули четверо людей — мати з трьома дітьми. Наймолодшій жертві було всього два місяці;
- ще 14 людей постраждали.
Майже добу на місці події працювали близько 200 рятувальників та поліцейських. Завдяки оперативним діям вдалось врятувати 5 жителів, психологи надали допомогу ще 12 людям. До робіт залучались вибухотехніки та кінологи, — розповів Клименко.
Зазначається, що поблизу місця події продовжують працювати слідчі та криміналісти — удар був по цивільній інфраструктурі і пошкоджені ще чотири десятки житлових будинків.
5 слідчо-оперативних груп вже прийняли майже 170 заяв від потерпілих, — розповів міністр.