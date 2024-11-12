Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: МВС

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У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, завданого 11 листопада.

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Про це сьогодні, 12 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Внаслідок ракетної атаки:

загинули четверо людей — мати з трьома дітьми. Наймолодшій жертві було всього два місяці;

ще 14 людей постраждали.

Майже добу на місці події працювали близько 200 рятувальників та поліцейських. Завдяки оперативним діям вдалось врятувати 5 жителів, психологи надали допомогу ще 12 людям. До робіт залучались вибухотехніки та кінологи, — розповів Клименко.

Зазначається, що поблизу місця події продовжують працювати слідчі та криміналісти — удар був по цивільній інфраструктурі і пошкоджені ще чотири десятки житлових будинків.