В Кривом Роге из-под завалов дома достали тела троих детей

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Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Александр Вилкул
В Кривом Роге из-под завалов дома достали тела троих детейhttps://racurs.ua/n201130-v-krivom-roge-iz-pod-zavalov-doma-dostali-tela-troih-detey.htmlРакурс
У Кривому Розі завершена пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку, завданого росіянами вчора, 11 листопада.
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Про це сьогодні, 12 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей:
- пізно ввечері під завалами рятувальники деблокували тіло загиблої жінки;
- в ході розбору завалів вночі і вранці було виявлено трьох загиблих дітей.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, сім’я, із якої загиблі жінка та діти, жила третьому поверсі будинку. Чоловік вижив — він впав на другий поверх, звідки його дістали рятувальники. У момент вибуху жінка годувала дітей у спальні. Найменшій загиблій дитині було всього два місяці.
Нагадаємо, росіяни вранці 11 листопада вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою, яка влучила у п’ятиповерховий житловий будинок — були зруйновані квартири з першого по п’яті поверхи одного з під’їздів.
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