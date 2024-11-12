Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Александр Вилкул

В Кривом Роге из-под завалов дома достали тела троих детей

12 ноя 2024, 08:30
999

У Кривому Розі завершена пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку, завданого росіянами вчора, 11 листопада.


.

Про це сьогодні, 12 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей:

  • пізно ввечері під завалами рятувальники деблокували тіло загиблої жінки;
  • в ході розбору завалів вночі і вранці було виявлено трьох загиблих дітей.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, сім’я, із якої загиблі жінка та діти, жила третьому поверсі будинку. Чоловік вижив — він впав на другий поверх, звідки його дістали рятувальники. У момент вибуху жінка годувала дітей у спальні. Найменшій загиблій дитині було всього два місяці.

Нагадаємо, росіяни вранці 11 листопада вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою, яка влучила у п’ятиповерховий житловий будинок — були зруйновані квартири з першого по п’яті поверхи одного з під’їздів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров