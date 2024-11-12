Россияне в ночь на 12 ноября осуществили очередную массированную воздушную атаку, инфографика: Воздушные силы ВСУ

https://racurs.ua/n201137-46-vrajeskih-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-12-noyabrya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 листопада (із 21.00 11 листопада), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував з кількох напрямків:

завдав удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області рф;

атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області рф по Чернігівщині;

керованими авіабомбами бив по Сумщині та Харківщині;

атакував 110 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарська й Брянська.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 11.00: