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Россияне в ночь на 12 ноября осуществили очередную массированную воздушную атаку, инфографика: Воздушные силы ВСУ

46 вражеских беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 12 ноября (ИНФОГРАФИКА)

12 ноя 2024, 11:54
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 листопада (із 21.00 11 листопада), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував з кількох напрямків:

  • завдав удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області рф;
  • атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області рф по Чернігівщині;
  • керованими авіабомбами бив по Сумщині та Харківщині;
  • атакував 110 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарська й Брянська.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 11.00:

  • підтверджено збиття 46 БПЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях;
  • 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України;
  • два російські БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку білорусі.

Источник: Ракурс


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