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Россияне в ночь на 12 ноября осуществили очередную массированную воздушную атаку, инфографика: Воздушные силы ВСУ
46 вражеских беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 12 ноября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201137-46-vrajeskih-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-12-noyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 листопада (із 21.00 11 листопада), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував з кількох напрямків:
- завдав удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області рф;
- атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області рф по Чернігівщині;
- керованими авіабомбами бив по Сумщині та Харківщині;
- атакував 110 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарська й Брянська.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на 11.00:
- підтверджено збиття 46 БПЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях;
- 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України;
- два російські БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку білорусі.
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