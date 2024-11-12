Український FPV-дрон знищив сховок російських загарбників, облаштований у лісосмузі на Вовчанському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опубліковане у Telegam-каналі Краматорського прикордонного загону ДПСУ.

Днями прикордонники виявили сховок окупантів поблизу міста Вовчанськ, без зайвих зволікань до цілі було відправлено FPV-пташку, — вказано в описі відео. — Після вдалого влучання переміщення ворожої піхоти більше не спостерігається.