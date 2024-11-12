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Уничтожение укрытия оккупантов, скриншот видео
Лесополоса не спасла — украинский дрон уничтожил укрытие рашистов на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201143-lesopolosa-ne-spasla-ukrainskiy-dron-unichtojil-ukrytie-rashistov-na-volchanskom-napravlenii.htmlРакурс
Український FPV-дрон знищив сховок російських загарбників, облаштований у лісосмузі на Вовчанському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опубліковане у Telegam-каналі Краматорського прикордонного загону ДПСУ.
Днями прикордонники виявили сховок окупантів поблизу міста Вовчанськ, без зайвих зволікань до цілі було відправлено FPV-пташку, — вказано в описі відео. — Після вдалого влучання переміщення ворожої піхоти більше не спостерігається.
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