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Ракурс
Уничтожение укрытия оккупантов, скриншот видео

Лесополоса не спасла — украинский дрон уничтожил укрытие рашистов на Волчанском направлении (ВИДЕО)

12 ноя 2024, 14:57
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Український FPV-дрон знищив сховок російських загарбників, облаштований у лісосмузі на Вовчанському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опубліковане у Telegam-каналі Краматорського прикордонного загону ДПСУ.

Днями прикордонники виявили сховок окупантів поблизу міста Вовчанськ, без зайвих зволікань до цілі було відправлено FPV-пташку, — вказано в описі відео. — Після вдалого влучання переміщення ворожої піхоти більше не спостерігається.

Источник: Ракурс


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