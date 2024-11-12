Трамп определился с кандидатурой советника по нацбезопасности

https://racurs.ua/n201155-tramp-opredelilsya-s-kandidaturoy-sovetnika-po-nacbezopasnosti.html

Ракурс

Дональд Трамп обрав конгресмена Майка Волтца своїм радником з нацбезпеки. Це республіканець підтвердив у своїй соцмережі Truth Social.

.

Він ставить під сумнів допомогу Україні, пише Reuters.

Волтц був директором з питань оборонної політики при кількох міністрах оборони, а в 2018 році його обрали до Конгресу. Він також є головою підкомітету Палати представників з питань збройних сил, який здійснює нагляд за військовою логістикою, і входить до складу спецкомітету з питань розвідки.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але минулого місяця Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей США в Україні.

Чи в інтересах Америки витрачати час, кошти, ресурси, які нам зараз вкрай необхідні в Тихоокеанському регіоні? — запитав Волтц на заході.

Волтц також називав обіцянку Трампа провести переговори між Україною і росією «абсолютно розумною», і сказав, що якщо лідер росії владімір путін не буде співпрацювати, у США є «важелі впливу, наприклад зняти наручники з далекобійної зброї, яку ми також надали Україні».