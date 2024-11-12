Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Трамп визначився з кандидатурою радника з нацбезпеки

Трамп визначився з кандидатурою радника з нацбезпеки

12 лис 2024, 20:49
999

Дональд Трамп обрав конгресмена Майка Волтца своїм радником з нацбезпеки. Це республіканець підтвердив у своїй соцмережі Truth Social.


.

Він ставить під сумнів допомогу Україні, пише Reuters.

Волтц був директором з питань оборонної політики при кількох міністрах оборони, а в 2018 році його обрали до Конгресу. Він також є головою підкомітету Палати представників з питань збройних сил, який здійснює нагляд за військовою логістикою, і входить до складу спецкомітету з питань розвідки.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але минулого місяця Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей США в Україні.

Чи в інтересах Америки витрачати час, кошти, ресурси, які нам зараз вкрай необхідні в Тихоокеанському регіоні? — запитав Волтц на заході.

Волтц також називав обіцянку Трампа провести переговори між Україною і росією «абсолютно розумною», і сказав, що якщо лідер росії владімір путін не буде співпрацювати, у США є «важелі впливу, наприклад зняти наручники з далекобійної зброї, яку ми також надали Україні».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів