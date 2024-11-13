Украинская ПВО уничтожила 37 вражеских БпЛА и четыре ракеты. Фото:

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Ракурс

Масовану атаку безпілотників на ракетну атаку відбила українська ППО.

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У ніч на 13 листопада росія завдала удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Без урахування КАБів, ворог застосував 96 засобів повітряного нападу. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зокрема, по Сумщині окупанти вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300, які запускали з Курської області.

З Воронезької області ворог запустив дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23. Ще двома крилатими ракетами Х-101 ворог атакував із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а район пусків був зафіксований у Каспійському морі. Крім того, з російських Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла були запущені 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

ППО працювала у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях. До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Наразі відомо про збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми безпілотників. Ще 47 дронів противника були локаційно втрачені. А два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку білорусі та росії.

Нагадаємо, 13 листопада вперше за останні 73 дні росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Противник застосував, ймовірно, крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/"Іскандер-М» та безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія. ППО знищила кілька ракет і до 10 дронів.