Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина получила 1,35 млрд долл. гранта из США. Фото:

Украина получила 1,35 млрд долл. гранта от США — куда направят деньги

13 ноя 2024, 11:49
999

Грантову допомогу від Сполучених Штатів Америки отримала Україна.


.

У середу, 13 листопада, США перерахували Україні 1,35 млрд дол. гранту. Американський уряд спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів та Державним департаментом США. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За його словами, ці гроші вже направили на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Шмигаль додав, що український уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів у 2024 та 2025 році.

Нагадаємо, у жовтні Україна отримала від Міжнародного валютного фонду новий транш обсягом близько 1,1 млрд дол. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ці гроші спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров