Україна отримала 1,35 млрд дол. гранту від США. Фото:

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Грантову допомогу від Сполучених Штатів Америки отримала Україна.

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У середу, 13 листопада, США перерахували Україні 1,35 млрд дол. гранту. Американський уряд спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів та Державним департаментом США. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За його словами, ці гроші вже направили на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Шмигаль додав, що український уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів у 2024 та 2025 році.

Нагадаємо, у жовтні Україна отримала від Міжнародного валютного фонду новий транш обсягом близько 1,1 млрд дол. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ці гроші спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.