Армия рф атаковала дроном жилой дом в Харькове. Фото:

https://racurs.ua/n201172-okkupanty-udarili-dronom-po-jilomu-domu-v-harkove-est-ranenye.html

Ракурс

Російські ударні БпЛА вдарили по Харкову у середу, 13 листопада.

.

Ворог атакував Салтівський район міста. Перший удар був біля одного з торгових центрів, а другий БпЛА влучив у будинок. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Приліт ворожого БПЛА у Салтівському районі. Удар прийшовся поблизу одного з торгівельних центрів. Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби, — йдеться у повідомленні.

За словами мера, поряд з місцем влучання були пошкоджені понад 20 автомобілів, які були припарковані. Також пошкоджена контактну мережу тролейбуса. На щастя, ніхто не загинув та не постраждав.

Ще один російський дрон на Салтівці влучив у багатоквартирний житловий будинок. Пожежі після прильоти не виникло. Постраждали щонайменше четверо осіб.

Нагадаємо, 13 листопада вперше за останні 73 дні росіяни вдарили по Києву ракетами. Противник атакував не лише балістикою та крилатими ракетами, але й ударними безпілотниками. ППО змогла знищили кілька крилатих й балістичних ракет та до 10 дронів. Інформація щодо руйнувань чи потерпілих не надходила.