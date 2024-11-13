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Рашисты активно сбрасывают КАБы на Курщину, фото: Obozrevatel
За 100 дней рашисты сбросили на Курщину более 3,2 тыс. КАБов — ОК «Север»https://racurs.ua/n201176-za-100-dney-rashisty-sbrosili-na-kurschinu-bolee-3-2-tys-kabov-ok-sever.htmlРакурс
Сьогодні, 13 листопада, 100 днів як Сили оборони України розпочали Курську операцію.
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Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Північ».
Зазначається, що за цей час ворог 11 тис. 578 разів обстріляв власну територію (пролунали 51 тис. 456 вибухів).
Рівняючи із землею свої ж населені пункти і вбиваючи своїх громадян, вони скинули на власну землю 3243 КАБи та 356 НАРів, 2462 вибухові пристрої з БпЛА, застосували 2175 ФПВ-дронів, — розповіли в ОК «Північ.
За цей час на курському напрямку українські військові спалили десятки одиниць бронетехніки та знищили сотні ворогів.
Таку відповідь дають підрозділи ОТУ «Сіверськ» штурмовим намаганням окупантів витіснити наші війська, — зазначають в ОК «Північ».
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