Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти активно скидають КАБи на Курщину, фото: Obozrevatel
За 100 днів рашисти скинули на Курщину понад 3,2 тис. КАБів — ОК «Північ»https://racurs.ua/ua/n201176-za-100-dniv-rashysty-skynuly-na-kurschynu-ponad-3-2-tys-kabiv-ok-pivnich.htmlРакурс
Сьогодні, 13 листопада, 100 днів як Сили оборони України розпочали Курську операцію.
.
Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Північ».
Зазначається, що за цей час ворог 11 тис. 578 разів обстріляв власну територію (пролунали 51 тис. 456 вибухів).
Рівняючи із землею свої ж населені пункти і вбиваючи своїх громадян, вони скинули на власну землю 3243 КАБи та 356 НАРів, 2462 вибухові пристрої з БпЛА, застосували 2175 ФПВ-дронів, — розповіли в ОК «Північ.
За цей час на курському напрямку українські військові спалили десятки одиниць бронетехніки та знищили сотні ворогів.
Таку відповідь дають підрозділи ОТУ «Сіверськ» штурмовим намаганням окупантів витіснити наші війська, — зазначають в ОК «Північ».