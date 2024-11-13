«Мосфильм» передал на войну против Украины хранившуюся на складе танки 50-х годов

Танки на складах «Мосфильма», фото: «Пикабу»

https://racurs.ua/n201178-mosfilm-peredal-na-voynu-protiv-ukrainy-hranivshuusya-na-sklade-tanki-50-h-godov.html

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Російська кіностудія «Мосфільм» передала для війни проти України бронетехніку 50-х років минулого століття, що зберігалася на складі кіностудії.

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Про це під час зустрічі з російський диктатором володимиром путіним у кремлі заявив гендиректор кіностудії Карен Шахназаров, повідомляє видання Astra.

У 2023 році ми передали Збройним Силам 28 танків Т-55, вісім танків ПТ-76, шість БМП і вісім тягачів, які у нас зберігалися на військово-технічній базі. Я дізнався, що є потреби, зв’язався з Міністерством оборони — забрали ці машини, — розповів він.

Також, за словами Шахназарова, «Мосфільм» цього року надав «благодійну допомогу» для потреб російської агресії проти України на «шість мільйонів».

Пишаємося «Мосфільмом, — відповів путін.

Джерело: Astra