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Ракурс
Танки на складах «Мосфільму», фото: «Пикабу»

«Мосфільм» передав на війну проти України танки 50-х років, що зберігалася на складі

13 лис 2024, 16:57
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Російська кіностудія «Мосфільм» передала для війни проти України бронетехніку 50-х років минулого століття, що зберігалася на складі кіностудії.


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Про це під час зустрічі з російський диктатором володимиром путіним у кремлі заявив гендиректор кіностудії Карен Шахназаров, повідомляє видання Astra.

У 2023 році ми передали Збройним Силам 28 танків Т-55, вісім танків ПТ-76, шість БМП і вісім тягачів, які у нас зберігалися на військово-технічній базі. Я дізнався, що є потреби, зв’язався з Міністерством оборони — забрали ці машини, — розповів він.

Також, за словами Шахназарова, «Мосфільм» цього року надав «благодійну допомогу» для потреб російської агресії проти України на «шість мільйонів».

Пишаємося «Мосфільмом, — відповів путін.

Джерело: Astra

Джерело: Ракурс


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