В мире растут выбросы парниковых газов

https://racurs.ua/n201179-vybrosy-co2-v-2024-godu-dostigli-rekordnogo-urovnya-uchenye.html

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Викиди вуглецю від викопного палива у 2024 році сягнуть рекордного рівня.

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Про це свідчать результати нового дослідження команди Глобального вуглецевого проекту, у межах якого учені з понад 80 вишів в усьому світі вивчають вплив парникових газів на Землю, повідомляє прес-служба Університету Ексетера (Велика Британія).

Наслідки зміни клімату стають все більш драматичними, проте ми все ще не бачимо жодних ознак того, що спалювання викопного палива досягло свого піку, — наголошують дослідники.

Очікується, що:

викиди викопного вуглекислого газу (CO2) у 2024 році становитимуть 37,4 млрд тонн, що на 0,8% більше, ніж у 2023 році;

при прогнозованих викидах від зміни землекористування (наприклад, вирубки лісів) на рівні 4,2 млрд тонн, загальні викиди CO2, за прогнозами, складуть 41,6 млрд тонн у 2024 році, порівняно з 40,6 млрд тонн у минулому році.

Зазначається, що:

за останні 10 років викиди CO2 від викопних джерел зросли, тоді як викиди CO2 від змін у землекористуванні в середньому знизилися, що призвело до того, що загальні викиди за цей період залишилися приблизно на одному рівні;

цього року викиди CO2 від викопних джерел та змін у землекористуванні зростуть, оскільки посушливі умови посилять викиди від вирубки лісів та пожеж, спричинених деградацією лісів, під час кліматичного явища Ель-Ніньо у 2023−2024 роках;

у даний час рівень викидів CO2 в атмосферу перевищує 40 млрд тонн щороку, що призводить до все більш небезпечного глобального потепління;

очікується, що за 2024 рік глобальні викиди від різних видів викопного палива зростуть — вугілля на 0,2%, нафти на 0,9%, газу на 2,4%. На них припадає 41%, 32% та 21% світових викидів викопного CO2 відповідно;

викиди Китаю (32% від світового обсягу), за прогнозами, незначно зростуть на 0,2%, хоча прогнозований діапазон включає можливе зменшення викидів;

викиди США (13% від світових), за прогнозом, зменшаться на 0,6%;

викиди Індії (8% від світового обсягу), за прогнозом, зростуть на 4,6%;

викиди Євросоюзу (7% від світових), за прогнозом, зменшаться на 3,8%;

викиди в решті країн світу (38% від загальносвітового обсягу), за прогнозами, зростуть на 1,1%;

у міжнародній авіації та судноплавстві (3% від загального світового обсягу викидів, які враховуються окремо від національних/регіональних) прогнозується зростання на 7,8% у 2024 році, однак це на 3,5% нижче, ніж у 2019 році, до пандемії коронавірусу;

постійне поглинання CO2 через лісовідновлення та лісорозведення (нові ліси) компенсує близько половини постійних викидів від вирубки лісів;

поточні рівні видалення вуглекислого газу на основі технологій (за винятком природних засобів, таких як лісовідновлення) становлять лише мільйонну частину СО2, що викидається з викопного палива.

Водночас учені звернули увагу на позитивні зміни, які спостерігаються останнім часом.

Попри чергове зростання глобальних викидів цього року, останні дані свідчать про широкомасштабні кліматичні дії: зростаюче проникнення відновлюваних джерел енергії та електромобілів, що витісняють викопне паливо, а також вперше підтверджене зменшення викидів від вирубки лісів за останні десятиліття, — зазначають дослідники.