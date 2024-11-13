Выбросы CO2 в 2024 году достигли рекордного уровня — ученыеhttps://racurs.ua/n201179-vybrosy-co2-v-2024-godu-dostigli-rekordnogo-urovnya-uchenye.htmlРакурс
Викиди вуглецю від викопного палива у 2024 році сягнуть рекордного рівня.
Про це свідчать результати нового дослідження команди Глобального вуглецевого проекту, у межах якого учені з понад 80 вишів в усьому світі вивчають вплив парникових газів на Землю, повідомляє прес-служба Університету Ексетера (Велика Британія).
Наслідки зміни клімату стають все більш драматичними, проте ми все ще не бачимо жодних ознак того, що спалювання викопного палива досягло свого піку, — наголошують дослідники.
Очікується, що:
- викиди викопного вуглекислого газу (CO2) у 2024 році становитимуть 37,4 млрд тонн, що на 0,8% більше, ніж у 2023 році;
- при прогнозованих викидах від зміни землекористування (наприклад, вирубки лісів) на рівні 4,2 млрд тонн, загальні викиди CO2, за прогнозами, складуть 41,6 млрд тонн у 2024 році, порівняно з 40,6 млрд тонн у минулому році.
Зазначається, що:
- за останні 10 років викиди CO2 від викопних джерел зросли, тоді як викиди CO2 від змін у землекористуванні в середньому знизилися, що призвело до того, що загальні викиди за цей період залишилися приблизно на одному рівні;
- цього року викиди CO2 від викопних джерел та змін у землекористуванні зростуть, оскільки посушливі умови посилять викиди від вирубки лісів та пожеж, спричинених деградацією лісів, під час кліматичного явища Ель-Ніньо у 2023−2024 роках;
- у даний час рівень викидів CO2 в атмосферу перевищує 40 млрд тонн щороку, що призводить до все більш небезпечного глобального потепління;
- очікується, що за 2024 рік глобальні викиди від різних видів викопного палива зростуть — вугілля на 0,2%, нафти на 0,9%, газу на 2,4%. На них припадає 41%, 32% та 21% світових викидів викопного CO2 відповідно;
- викиди Китаю (32% від світового обсягу), за прогнозами, незначно зростуть на 0,2%, хоча прогнозований діапазон включає можливе зменшення викидів;
- викиди США (13% від світових), за прогнозом, зменшаться на 0,6%;
- викиди Індії (8% від світового обсягу), за прогнозом, зростуть на 4,6%;
- викиди Євросоюзу (7% від світових), за прогнозом, зменшаться на 3,8%;
- викиди в решті країн світу (38% від загальносвітового обсягу), за прогнозами, зростуть на 1,1%;
- у міжнародній авіації та судноплавстві (3% від загального світового обсягу викидів, які враховуються окремо від національних/регіональних) прогнозується зростання на 7,8% у 2024 році, однак це на 3,5% нижче, ніж у 2019 році, до пандемії коронавірусу;
- постійне поглинання CO2 через лісовідновлення та лісорозведення (нові ліси) компенсує близько половини постійних викидів від вирубки лісів;
- поточні рівні видалення вуглекислого газу на основі технологій (за винятком природних засобів, таких як лісовідновлення) становлять лише мільйонну частину СО2, що викидається з викопного палива.
Водночас учені звернули увагу на позитивні зміни, які спостерігаються останнім часом.
Попри чергове зростання глобальних викидів цього року, останні дані свідчать про широкомасштабні кліматичні дії: зростаюче проникнення відновлюваних джерел енергії та електромобілів, що витісняють викопне паливо, а також вперше підтверджене зменшення викидів від вирубки лісів за останні десятиліття, — зазначають дослідники.
Є багато ознак позитивного прогресу на рівні країн, і є відчуття, що пік глобальних викидів викопного CO2 неминучий, але глобальний пік залишається невловимим, — додають учені.