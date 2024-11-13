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Ракурс
Дональд Трамп и Джо Байден, фото: «Голос Америки»

Трамп провел встречу с Байденом в Белом доме (ФОТО)

13 ноя 2024, 20:28
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У США чинний президент Джо Байден сьогодні, 13 листопада, провів зустріч у Білому домі з новообраним президентом Дональдом Трампом.


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Про це повідомляє видання «Голос Америки».

Зазначається, що Байден наголосив, що чекає на «плавний перехід» влади у січні та привітав Трампа з перемогою на виборах.

Дональде, вітаю, — сказав Байден. — З нетерпінням чекаю плавного переходу.

Політика жорстка, і в багатьох випадках це не дуже гарний світ. Сьогодні цей світ гарний, і я дуже ціную такий плавний перехід, такий, що буде максимально плавним. Я дуже ціную це, Джо. Дякую!, — відповів Трамп.

Перед цим вранці Трамп виступив перед великою групою конгресменів-республіканців з Палати представників у Вашингтоні. На зустріч також прибув бізнесмен Ілон Маск, який має очолити новостворений Департамент ефективності державного управління.

Інавгурація Трампа на посаду президента США має відбутися 20 січня 2025 року.

Дональд Трамп та Джо Байден, фото: «Голос Америки»

Джерело: «Голос Америки»


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