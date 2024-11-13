Дональд Трамп та Джо Байден, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/ua/n201185-tramp-proviv-zustrich-iz-baydenom-u-bilomu-domi-foto.html

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У США чинний президент Джо Байден сьогодні, 13 листопада, провів зустріч у Білому домі з новообраним президентом Дональдом Трампом.

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Про це повідомляє видання «Голос Америки».

Зазначається, що Байден наголосив, що чекає на «плавний перехід» влади у січні та привітав Трампа з перемогою на виборах.

Дональде, вітаю, — сказав Байден. — З нетерпінням чекаю плавного переходу.

Політика жорстка, і в багатьох випадках це не дуже гарний світ. Сьогодні цей світ гарний, і я дуже ціную такий плавний перехід, такий, що буде максимально плавним. Я дуже ціную це, Джо. Дякую!, — відповів Трамп.

Перед цим вранці Трамп виступив перед великою групою конгресменів-республіканців з Палати представників у Вашингтоні. На зустріч також прибув бізнесмен Ілон Маск, який має очолити новостворений Департамент ефективності державного управління.

Інавгурація Трампа на посаду президента США має відбутися 20 січня 2025 року.

Джерело: «Голос Америки»