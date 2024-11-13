Кабмин изменил сроки оформления выплат семьям пропавших без вести военных

Правительство приняло изменения по выплатам помощи семьям объявленных умершими военных, фото: Управление труда и социальной защиты населения Уманского городского совета

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Уряд ухвалив зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, які згодом були оголошені померлими.

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Про це сьогодні, 13 листопада, повідомила прес-служба Міноборони.

Згідно зі змінами:

тепер термін подання документів рахується не від дати смерті, зазначеній у свідоцтві, а від набрання чинності судового рішення про оголошення військового померлим;

члени родин матимуть три роки на оформлення допомоги з моменту набрання законної сили рішення суду.

Зазначається, що раніше трирічний термін подання документів на отримання допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві.

Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення, — наголосили в Міноборони.

Також запроваджено позачергову виплату одноразової грошової допомоги для осіб з інвалідністю І групи.