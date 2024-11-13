Кабмин изменил сроки оформления выплат семьям пропавших без вести военных

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Правительство приняло изменения по выплатам помощи семьям объявленных умершими военных, фото: Управление труда и социальной защиты населения Уманского городского совета
Кабмин изменил сроки оформления выплат семьям пропавших без вести военныхhttps://racurs.ua/n201189-kabmin-izmenil-sroki-oformleniya-vyplat-semyam-propavshih-bez-vesti-voennyh.htmlРакурс
Уряд ухвалив зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, які згодом були оголошені померлими.
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Про це сьогодні, 13 листопада, повідомила прес-служба Міноборони.
Згідно зі змінами:
- тепер термін подання документів рахується не від дати смерті, зазначеній у свідоцтві, а від набрання чинності судового рішення про оголошення військового померлим;
- члени родин матимуть три роки на оформлення допомоги з моменту набрання законної сили рішення суду.
Зазначається, що раніше трирічний термін подання документів на отримання допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві.
Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення, — наголосили в Міноборони.
Також запроваджено позачергову виплату одноразової грошової допомоги для осіб з інвалідністю І групи.
Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя, — додали в уряді.
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