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Уряд ухвалив зміни щодо виплат допомоги родинам оголошених померлими військових, фото: Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради

Кабмін змінив терміни оформлення виплат родинам зниклих безвісти військових

13 лис 2024, 22:32
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Уряд ухвалив зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, які згодом були оголошені померлими.


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Про це сьогодні, 13 листопада, повідомила прес-служба Міноборони.

Згідно зі змінами:

  • тепер термін подання документів рахується не від дати смерті, зазначеній у свідоцтві, а від набрання чинності судового рішення про оголошення військового померлим;
  • члени родин матимуть три роки на оформлення допомоги з моменту набрання законної сили рішення суду.

Зазначається, що раніше трирічний термін подання документів на отримання допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві.

Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення, — наголосили в Міноборони.

Також запроваджено позачергову виплату одноразової грошової допомоги для осіб з інвалідністю І групи.

Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя, — додали в уряді.

Джерело: Ракурс


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