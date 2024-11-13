Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки по Киеву, фото: СТБ
Ракетная атака на Киев повредила съемочный павильон «МастерШеф» (ФОТО)https://racurs.ua/n201190-raketnaya-ataka-na-kiev-povredila-semochnyy-pavilon-mastershef-foto.htmlРакурс
Російська ракетна атака по Києву сьогодні, 13 листопада, вранці завдала значних пошкоджень павільйону телешоу «МастерШеф».
.
Про це повідомила прес-служба телеканалу СТБ.
Зазначається, що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав, ще в 2022 році були облаштовані два укриття, а сам павільйон забезпечено автономними генераторами.
Країна-терорист продовжує свої спроби зруйнувати все, що створюється з любов’ю, — наголошує прес-служба телеканалу.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...