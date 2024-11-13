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Ракурс
Последствия российской атаки по Киеву, фото: СТБ

Ракетная атака на Киев повредила съемочный павильон «МастерШеф» (ФОТО)

13 ноя 2024, 22:51
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Російська ракетна атака по Києву сьогодні, 13 листопада, вранці завдала значних пошкоджень павільйону телешоу «МастерШеф».


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Про це повідомила прес-служба телеканалу СТБ.

Зазначається, що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав, ще в 2022 році були облаштовані два укриття, а сам павільйон забезпечено автономними генераторами.

Країна-терорист продовжує свої спроби зруйнувати все, що створюється з любов’ю, — наголошує прес-служба телеканалу.

Наслідки російської ракетної атаки по Києву, фото: СТБ

Источник: Ракурс


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