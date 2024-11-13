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Наслідки російської ракетної атаки по Києву, фото: СТБ
Ракетна атака на Київ пошкодила знімальний павільйон «МастерШеф» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201190-raketna-ataka-na-kyyiv-poshkodyla-znimalnyy-pavilyon-mastershef-foto.htmlРакурс
Російська ракетна атака по Києву сьогодні, 13 листопада, вранці завдала значних пошкоджень павільйону телешоу «МастерШеф».
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Про це повідомила прес-служба телеканалу СТБ.
Зазначається, що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав, ще в 2022 році були облаштовані два укриття, а сам павільйон забезпечено автономними генераторами.
Країна-терорист продовжує свої спроби зруйнувати все, що створюється з любов’ю, — наголошує прес-служба телеканалу.
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