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Рашисти 13 листопада вдарили безпілотниками по Харкову, фото: ДСНС
Наслідки удару російських безпілотників по Хакрові показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201184-naslidky-udaru-rosiyskyh-bezpilotnykiv-po-hakrovi-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 13 листопада, завдали два удари безпілотниками по Харкову, є постраждалі.
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Про це повідомила прес-служба ДСНС.
У Салтівському районі ворожий БПЛА влучив у житлову 7-поверхівку. У результаті вибуху пошкоджено фасадну частину та вікна будинку, а також припарковані поруч легкові авто, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок російської атаки постраждали чотири людини: троє жінок та чоловік.
На місці події працювали надзвичайники, Нацполіція, медики та комунальні служби. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим. Рятувальники разом з поліцейськими обстежили пошкоджені квартири багатоповерхівки та транспортували поранених до «швидкої», — розповіли у відомстві.
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