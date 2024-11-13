Рашисти 13 листопада вдарили безпілотниками по Харкову, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n201184-naslidky-udaru-rosiyskyh-bezpilotnykiv-po-hakrovi-pokazala-dsns-foto.html

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Російські війська сьогодні, 13 листопада, завдали два удари безпілотниками по Харкову, є постраждалі.

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Про це повідомила прес-служба ДСНС.

У Салтівському районі ворожий БПЛА влучив у житлову 7-поверхівку. У результаті вибуху пошкоджено фасадну частину та вікна будинку, а також припарковані поруч легкові авто, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки постраждали чотири людини: троє жінок та чоловік.