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Ракурс
Рашисти 13 листопада вдарили безпілотниками по Харкову, фото: ДСНС

Наслідки удару російських безпілотників по Хакрові показала ДСНС (ФОТО)

13 лис 2024, 20:04
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Російські війська сьогодні, 13 листопада, завдали два удари безпілотниками по Харкову, є постраждалі.


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Про це повідомила прес-служба ДСНС.

У Салтівському районі ворожий БПЛА влучив у житлову 7-поверхівку. У результаті вибуху пошкоджено фасадну частину та вікна будинку, а також припарковані поруч легкові авто, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки постраждали чотири людини: троє жінок та чоловік.

На місці події працювали надзвичайники, Нацполіція, медики та комунальні служби. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим. Рятувальники разом з поліцейськими обстежили пошкоджені квартири багатоповерхівки та транспортували поранених до «швидкої», — розповіли у відомстві.

Рашисти 13 листопада вдарили безпілотниками по Харкову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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