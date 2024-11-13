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Рашисты 13 ноября ударили беспилотниками по Харькову, фото: ГСЧС
Последствия удара российских беспилотников по Харькову показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n201184-posledstviya-udara-rossiyskih-bespilotnikov-po-harkovu-pokazala-gschs.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 13 листопада, завдали два удари безпілотниками по Харкову, є постраждалі.
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Про це повідомила прес-служба ДСНС.
У Салтівському районі ворожий БПЛА влучив у житлову 7-поверхівку. У результаті вибуху пошкоджено фасадну частину та вікна будинку, а також припарковані поруч легкові авто, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок російської атаки постраждали чотири людини: троє жінок та чоловік.
На місці події працювали надзвичайники, Нацполіція, медики та комунальні служби. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим. Рятувальники разом з поліцейськими обстежили пошкоджені квартири багатоповерхівки та транспортували поранених до «швидкої», — розповіли у відомстві.
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