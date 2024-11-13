Російські війська сьогодні, 13 листопада, завдали два удари безпілотниками по Харкову, є постраждалі.

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Про це повідомила прес-служба ДСНС.

У Салтівському районі ворожий БПЛА влучив у житлову 7-поверхівку. У результаті вибуху пошкоджено фасадну частину та вікна будинку, а також припарковані поруч легкові авто, — вказано в повідомленні.