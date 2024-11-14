Защитники Украины сбили 11 «шахедов» в Сумской области, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n201193-11-shahedov-sbili-zaschitniki-ukrainy-na-sumschine-ova.html

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На Сумщині сьогодні, 14 листопада, українські зенітники збили 11 ворожих безпілотників типу «Шахед».

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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Дякуємо підрозділам ППО Збройних сил України, прикордонникам за захист та збережені життя, — наголошують в ОВА.

Крім того, в ніс на сьогодні та зранку рашисти здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини, зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали: