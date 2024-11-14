Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины сбили 11 «шахедов» в Сумской области, фото: Сумская ОВА

11 «шахедов» сбили защитники Украины на Сумщине — ОВА

14 ноя 2024, 09:18
999

На Сумщині сьогодні, 14 листопада, українські зенітники збили 11 ворожих безпілотників типу «Шахед».


.

Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Дякуємо підрозділам ППО Збройних сил України, прикордонникам за захист та збережені життя, — наголошують в ОВА.

Крім того, в ніс на сьогодні та зранку рашисти здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини, зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали:

  • Великописарівська громада — здійснено пуск КАБів (два вибухи);
  • Юнаківська громада — завдано атаку КАБом (один вибух);
  • Сумська громада — зафіксовано обстріл БПЛА (один вибух).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров