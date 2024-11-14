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Захисники України збили 11 «шахедів» на Сумщині, фото: Сумська ОВА

11 «шахедів» збили захисники України на Сумщині — ОВА

14 лис 2024, 09:18
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На Сумщині сьогодні, 14 листопада, українські зенітники збили 11 ворожих безпілотників типу «Шахед».


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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Дякуємо підрозділам ППО Збройних сил України, прикордонникам за захист та збережені життя, — наголошують в ОВА.

Крім того, в ніс на сьогодні та зранку рашисти здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини, зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали:

  • Великописарівська громада — здійснено пуск КАБів (два вибухи);
  • Юнаківська громада — завдано атаку КАБом (один вибух);
  • Сумська громада — зафіксовано обстріл БПЛА (один вибух).

Джерело: Ракурс


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