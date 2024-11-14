В Луганске оккупанты построят полигон для обучения молодежи управлению БПЛА

Оккупанты готовятся обучать молодежь ТОТ курировать беспилотниками, фото: rg.ru

https://racurs.ua/n201195-v-luganske-okkupanty-postroyat-poligon-dlya-obucheniya-molodeji-upravleniu-bpla.html

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В окупованому Луганську росіяни побудують полігон, де навчатимуть молодь управлінню безпілотниками.

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Полігон заплановано відкрити на базі центру військово-спортивної підготовки «воїн», який діє в місті з 2024 року, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

За цей час відповідні курси завершили понад 500 юнаків та дівчат, ще 300 — продовжують навчання. Діти і підлітки проходять військову підготовку, опановують навички тактичної медицини, здійснюють управління безпілотниками, — зазначають в ОВА.

Зазначається, що окупантами організована і практична частина занять, під час якої молодь на облаштованих майданчиках запускає моделі безпілотних літальних апаратів і виконує поставлені завдання.