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Ракурс
Окупанти готуються навчати молодь ТОТ курувати безпілотниками, фото: rg.ru

У Луганську окупанти побудують полігон для навчання молоді управлінню БПЛА

14 лис 2024, 10:26
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В окупованому Луганську росіяни побудують полігон, де навчатимуть молодь управлінню безпілотниками.


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Полігон заплановано відкрити на базі центру військово-спортивної підготовки «воїн», який діє в місті з 2024 року, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

За цей час відповідні курси завершили понад 500 юнаків та дівчат, ще 300 — продовжують навчання. Діти і підлітки проходять військову підготовку, опановують навички тактичної медицини, здійснюють управління безпілотниками, — зазначають в ОВА.

Зазначається, що окупантами організована і практична частина занять, під час якої молодь на облаштованих майданчиках запускає моделі безпілотних літальних апаратів і виконує поставлені завдання.

Для розширення можливостей навчання й відкриють спеціальний полігон, — зазначили в ОВА.

Джерело: Ракурс


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