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Ракурс
Оккупанты «оптимизируют» обогрев домов на ВОТ, фото: Oregon Departament of Transportation

На Луганщине оккупанты «оптимизируют» отопление в многоэтажках — ОВА

14 ноя 2024, 12:52
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На тимчасово окупованій Луганщині в ході показових ремонтів вирізають системи обігріву у ванних кімнатах, щоб «розвантажити» системи централізованого теплопостачання.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Під час показових ремонтів у Сіверськодонецьку з квартир містян зникають не тільки цінні речі і меблі. В декількох багатоповерхівках горе-будівники повністю вирізали системи обігріву у ванних кімнатах, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі дії покликані розвантажити систему централізованого теплопостачання, якщо будинки до неї під'єднають.

Те, що через зменшення джерел опалення у квартирах потенційно стане холодніше, їх не турбує, — наголошують в ОВА.

Источник: Ракурс


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