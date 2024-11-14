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Окупанти «оптимізують» обігрів будинків на ТОТ, фото: Oregon Departament of Transportation
На Луганщині окупанти «оптимізують» опалення в багатоповерхівках — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n201199-na-luganschyni-okupanty-optymizuut-opalennya-v-bagatopoverhivkah-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині в ході показових ремонтів вирізають системи обігріву у ванних кімнатах, щоб «розвантажити» системи централізованого теплопостачання.
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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Під час показових ремонтів у Сіверськодонецьку з квартир містян зникають не тільки цінні речі і меблі. В декількох багатоповерхівках горе-будівники повністю вирізали системи обігріву у ванних кімнатах, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що такі дії покликані розвантажити систему централізованого теплопостачання, якщо будинки до неї під'єднають.
Те, що через зменшення джерел опалення у квартирах потенційно стане холодніше, їх не турбує, — наголошують в ОВА.
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