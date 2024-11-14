Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти «оптимізують» обігрів будинків на ТОТ, фото: Oregon Departament of Transportation

На Луганщині окупанти «оптимізують» опалення в багатоповерхівках — ОВА

14 лис 2024, 12:52
999

На тимчасово окупованій Луганщині в ході показових ремонтів вирізають системи обігріву у ванних кімнатах, щоб «розвантажити» системи централізованого теплопостачання.


.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Під час показових ремонтів у Сіверськодонецьку з квартир містян зникають не тільки цінні речі і меблі. В декількох багатоповерхівках горе-будівники повністю вирізали системи обігріву у ванних кімнатах, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі дії покликані розвантажити систему централізованого теплопостачання, якщо будинки до неї під'єднають.

Те, що через зменшення джерел опалення у квартирах потенційно стане холодніше, їх не турбує, — наголошують в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів