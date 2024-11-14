Окупанти «оптимізують» обігрів будинків на ТОТ, фото: Oregon Departament of Transportation

https://racurs.ua/ua/n201199-na-luganschyni-okupanty-optymizuut-opalennya-v-bagatopoverhivkah-ova.html

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На тимчасово окупованій Луганщині в ході показових ремонтів вирізають системи обігріву у ванних кімнатах, щоб «розвантажити» системи централізованого теплопостачання.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Під час показових ремонтів у Сіверськодонецьку з квартир містян зникають не тільки цінні речі і меблі. В декількох багатоповерхівках горе-будівники повністю вирізали системи обігріву у ванних кімнатах, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі дії покликані розвантажити систему централізованого теплопостачання, якщо будинки до неї під'єднають.