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Ракурс
Сверхсложную эвакуацию тяжелораненого показали в "Азове"

Сверхсложную эвакуацию тяжелораненого показали в «Азове» (ВИДЕО)

14 ноя 2024, 16:58
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Надскладну евакуацію важкопораненого показали в «Азові».


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Кейсевак 12-ої бригади «Азов» отримав терміновий виклик на евакуацію постраждалих бійців з переднього краю. Машина забрала поранених на максимальній швидкості і під прицілами ворожих засобів ураження.

Один з бійців, піхотинець «Азову», отримав уламкове поранення в голову. Медики почали стабілізувати азовця ще під час транспортування.

«Азовці» показали виїзд на передову, прийом пораненого, зворотній шлях та стабілізацію стану пораненого.

Источник: Ракурс


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