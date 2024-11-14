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Ракурс
Надскладну евакуацію важкопораненого показали в "Азові"

Надскладну евакуацію важкопораненого показали в «Азові» (ВІДЕО)

14 лис 2024, 16:58
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Надскладну евакуацію важкопораненого показали в «Азові».


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Кейсевак 12-ої бригади «Азов» отримав терміновий виклик на евакуацію постраждалих бійців з переднього краю. Машина забрала поранених на максимальній швидкості і під прицілами ворожих засобів ураження.

Один з бійців, піхотинець «Азову», отримав уламкове поранення в голову. Медики почали стабілізувати азовця ще під час транспортування.

«Азовці» показали виїзд на передову, прийом пораненого, зворотній шлях та стабілізацію стану пораненого.

Джерело: Ракурс


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