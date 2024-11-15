Рапорт на перевод в другую часть теперь можно подать в приложении «Армия+». Фото:

https://racurs.ua/n201227-v-armiya-uje-mojno-podat-raport-na-smenu-mesta-slujby.html

Ракурс

Рапорт на переведення в іншу частину відтепер можна подати у застосунку «Армія+".

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Відсьогодні в цьому додатку запрацювала відповідна функція. Процес подачі рапорту займає близько 15 хвилин. Для цього потрібен військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я. Про це міністр оборони України Рустем Умєров 15 листопада повідомив у Facebook.

Не потрібно тепер подавати командирську згоду, як і Армія ID командира — запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.

Однак у окремих випадках Кадровий центр може напряму звернутися до командирів військових частин по погодження. Це моде стосуватися переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або обіймає офіцерську посаду.

Якщо ж військовому відмовлять у переведенні, то в застосунку обов’язково вкажуть чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше шести місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.

Нагадаємо, з 9 листопада в застосунку «Резерв+" з’явилася можливість оформлення відстрочки від мобілізації онлайн. Вже оформити онлайн-відстрочку можуть люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності й студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.