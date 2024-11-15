Владимир Зеленский, фото: «Комментарии»

https://racurs.ua/n201242-s-administraciey-trampa-voyna-zavershitsya-bystree-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що між ним та майбутнім президентом США Трампом склалася конструктивна взаємодія — в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

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Про це Зеленський розповів в інтерв’ю виданню «Суспільне».

Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп — ред.) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув, — наголосив Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із росією, Зеленський відповів:

Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика «Сідай і слухай» не працює.

Водночас Зеленський заявив, що за адміністрації Трампа «війна завершиться швидше».

Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав’язали. Війна закінчиться, але точної дати немає, — зазначив він. — Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо.

Джерело: «Суспільне»