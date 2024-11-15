Жителей ВОТ заставляют вступать в ряды путинской партии, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n201247-na-vot-budjetnikov-zagonyaut-v-ryady-edinoy-rossii-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України для створення ілюзії «народної підтримки» диктатури міжнародного злочинця владіміра путіна, всіх працівників бюджетної сфери зганяють до партії «єдина росія».

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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Керівникам окупаційних установ надійшла вимога надати списки тих, хто досі не є членом правлячої партії. Надалі з такими людьми проводиться бесіда, де фактично їх примушують писати заяву на вступ до партії, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі дії окупантів мають на меті кілька цілей: