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Ракурс
Жителів ТОТ змушують вступати до лав путінської партії, фото: «РБК»

На ТОТ бюджетників заганяють до лав «єдіной росії» — ЦНС

15 лис 2024, 20:36
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На тимчасово окупованих територіях України для створення ілюзії «народної підтримки» диктатури міжнародного злочинця владіміра путіна, всіх працівників бюджетної сфери зганяють до партії «єдина росія».


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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Керівникам окупаційних установ надійшла вимога надати списки тих, хто досі не є членом правлячої партії. Надалі з такими людьми проводиться бесіда, де фактично їх примушують писати заяву на вступ до партії, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі дії окупантів мають на меті кілька цілей:

  • засвідчити нібито підтримку курсу правлячого диктатора;
  • пов’язати українців в кругову поруку, адже росіяни систематично лякають жителів ТОТ, що вони всі є колаборантами й їм немає місця на Батьківщині, що не відповідає дійсності.

Джерело: Ракурс


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