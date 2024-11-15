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На тимчасово окупованих територіях України для створення ілюзії «народної підтримки» диктатури міжнародного злочинця владіміра путіна, всіх працівників бюджетної сфери зганяють до партії «єдина росія».
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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Керівникам окупаційних установ надійшла вимога надати списки тих, хто досі не є членом правлячої партії. Надалі з такими людьми проводиться бесіда, де фактично їх примушують писати заяву на вступ до партії, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що такі дії окупантів мають на меті кілька цілей:
- засвідчити нібито підтримку курсу правлячого диктатора;
- пов’язати українців в кругову поруку, адже росіяни систематично лякають жителів ТОТ, що вони всі є колаборантами й їм немає місця на Батьківщині, що не відповідає дійсності.
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