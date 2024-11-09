На ТОТ роблять обов’язковим вступ студентів до кремлівського «руху перших»

Окупанти на Луганщині зробили для студентів обов’язковим вступ до «руху перших», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n201047-na-tot-roblyat-obov-yazkovym-vstup-studentiv-do-kremlivskogo-ruhu-pershyh.html

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На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники зробили обов’язковою участь студентів фейкових ВНЗ у «русі перших» — організованому кремлем аналогу радянських піонерів, яким, яким керує особисто російський диктатор володимир путін.

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Про це сьогодні, 9 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що раніше вступ до цього кремлівського руху контролю за молоддю був не обов’язковим, хоча його насаджували різноманітними способами.

Зокрема студентів поза межами руху позбавляли участі в розважальних заходах й створювали їм перепони у навчанні, — вказано в повідомленні. — Проте навіть це не змогло набрати велику кількість учасників.