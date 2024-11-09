На ТОТ роблять обов’язковим вступ студентів до кремлівського «руху перших»https://racurs.ua/ua/n201047-na-tot-roblyat-obov-yazkovym-vstup-studentiv-do-kremlivskogo-ruhu-pershyh.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники зробили обов’язковою участь студентів фейкових ВНЗ у «русі перших» — організованому кремлем аналогу радянських піонерів, яким, яким керує особисто російський диктатор володимир путін.
Про це сьогодні, 9 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що раніше вступ до цього кремлівського руху контролю за молоддю був не обов’язковим, хоча його насаджували різноманітними способами.
Зокрема студентів поза межами руху позбавляли участі в розважальних заходах й створювали їм перепони у навчанні, — вказано в повідомленні. — Проте навіть це не змогло набрати велику кількість учасників.
Тепер всі студенти автоматично ставатимуть учасниками руху — організації, яка відповідає за масовку під час пропагандистських заходів, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників, які допомагають окупантам формувати зі студентів колабораційні організації, до відповідного анонімного чат-бота.