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Ракурс
Во время стрельбы в Киевской области, скриншот видео

К стрельбе на Киевщине причастен работник «Муниципального караула», заявили в Сухопутных войсках

15 ноя 2024, 21:31
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Командування Сухопутних військ на своїй Фейсбук-сторінці прокоментувало інцидент зі стріляниною у селі Щасливе на Київщині.


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У Сухопутних військах стверджують, що в інциденті брав участь працівник «Муніципальної варти».

Зазначається, що стрілянина сталася під час здійснення заходів оповіщення, для здійснення яких була створена група оповіщення, у яку увійшли військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Нацполіції та «Муніципальної варти» громади. Ця група перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади.

Під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. А пасажир цього ж авто — вибіг з нього, вдарив працівника муніципальної варти і почав тікати, — вказано в повідомленні.

Працівник «Муніципальної варти», якого вдарили, — побіг за чоловіком і вистрілив з травматичної зброї. Потерпілі відсутні, чоловік втік у невідомому напрямку. Наразі всі відомі на цей час факти перевіряються, — додали в Сухопутних військах.

Источник: Ракурс


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