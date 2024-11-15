К стрельбе на Киевщине причастен работник «Муниципального караула», заявили в Сухопутных войсках

Во время стрельбы в Киевской области, скриншот видео

https://racurs.ua/n201249-k-strelbe-na-kievschine-prichasten-rabotnik-municipalnogo-karaula-zayavili-v-suhoputnyh-voyskah.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ на своїй Фейсбук-сторінці прокоментувало інцидент зі стріляниною у селі Щасливе на Київщині.

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У Сухопутних військах стверджують, що в інциденті брав участь працівник «Муніципальної варти».

Зазначається, що стрілянина сталася під час здійснення заходів оповіщення, для здійснення яких була створена група оповіщення, у яку увійшли військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Нацполіції та «Муніципальної варти» громади. Ця група перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади.

Під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. А пасажир цього ж авто — вибіг з нього, вдарив працівника муніципальної варти і почав тікати, — вказано в повідомленні.